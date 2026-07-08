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03:13, 8 июля 2026Россия

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями

ОНФ: Мошенники стали сообщать россиянам якобы об ошибках при начислении надбавок к пенсиям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка начали сообщать россиянам якобы о технических ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что при общении с пожилыми россиянами аферисты ссылаются на «новые указы» и создают искусственную спешку, требуя срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из сообщения.

«Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации», — призвали эксперты.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал самые распространенные схемы мошенников. Среди них --звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи.

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