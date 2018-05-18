Трамп напомнил Ким Чен Ыну о судьбе Каддафи

Президент США Дональд Трамп предупредил северокорейского лидера Ким Чен Ына о возможном повторении «ливийского сценария», если двум странам не удастся договориться. Об этом сообщает BBC News.

По словам Трампа, судьба лидера Ливии Муамара Каддафи не постигнет Кима, если тот сдержит обещание избавиться от ядерного оружия. «То, что случилось с Каддафи, было сущей казнью. Сейчас такой сценарий возможен, если мы не договоримся. Если договоримся — я думаю, Ким будет очень и очень счастлив», — сказал президент. Он добавил, что «ливийский сценарий» — совсем не то, чего США ждут от отношений с Северной Кореей.

В то же время Трамп отметил, что его встреча с лидером КНДР должна состояться 12 июня в Сингапуре, и никаких сообщений о корректировке планов Вашингтону не поступало.

Ранее Северную Корею и Ливию сравнил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он напомнил, что в 2003 году Каддафи отказался от ядерного оружия, однако в 2011-м был убит повстанцами, которых поддерживали западные страны. После его смерти Ливия фактически распалась на несколько территорий, которые контролируют разные группировки.

После подобного сравнения в КНДР заявили, что Пхеньян может пересмотреть свое участие в саммите на высшем уровне. В Северной Корее отметили, что не желают вести переговоры со страной, которая, по их мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия.

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