Северная Корея затормозила процесс примирения

Председатель северокорейского комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон назвал правительство Южной Кореи невежественным и некомпетентным, а также не осознающим сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ли Сон Гвон раскритиковал Сеул за участие в совместных с американцами военных учениях, а также за позволение «всякому сброду», который оскорбляет руководство и строй КНДР, выступать в своем парламенте. «Пока не разрешится серьезная ситуация, которая привела к приостановке переговоров [Севера и Юга] на высоком уровне, будет не так легко провести встречу с нынешними "властями" Южной Кореи», — заявил он.

Reuters поясняет, что сбродом в Пхеньяне, вероятнее всего, назвали Тхэ Ён Хо — бывшего северокорейского дипломата, работавшего заместителем посла в Лондоне и бежавшего в Южную Корею несколько лет назад. 14 мая он выступал в парламенте страны и назвал лидера КНДР Ким Чен Ына нетерпеливым, импульсивным и жестоким.

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Ранее Пхеньян сообщил, что может пересмотреть свое участие в саммите КНДР — США на высшем уровне. Это связано с тем, что Северная Корея не желает вести переговоры со страной, которая, по ее мнению, требует в одностороннем порядке отказаться от ядерного оружия. Встреча северокорейского лидера с президентом США Доналдом Трампом должна пройти 12 июня в Сингапуре.

До этого Пхеньян отменил переговоры с Сеулом на высоком уровне, которые должны были состояться 16 мая, из-за военных учений Max Thunder. Южная Корея проводит их совместно с США с 15 апреля. По мнению северокорейских властей, маневры — репетиция вторжения и провокация на фоне потепления межкорейских отношений.

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