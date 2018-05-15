Северная Корея вознамерилась остановить ядерные испытания по всему миру

Северная Корея присоединится к усилиям международного сообщества по полному запрету ядерных испытаний. Об этом рассказал постоянный представитель страны при отделении ООН в Женеве Хан Тхэ Сон (Han Tae Song) на конференции по разоружению, передает Reuters.

«Прекращение ядерных испытаний и последующие за этим меры — важный процесс для глобального разоружения, и КНДР присоединится к международным усилиям в этой области», — указал он.

В то же время Хан Тхэ Сон не упомянул Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который в настоящее время не подписан Пхеньяном, отмечает агентство. Северная Корея — одна из стран, которые должны ратифицировать документ для его вступления в силу.

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Ранее 15 мая стало известно, что Северная Корея начала демонтаж ядерного полигона. До этого лидер КНДР Ким Чен Ын отмечал, что у страны не будет необходимости в ядерном оружии, если другие откажутся от своей враждебной политики.

27 апреля северокорейский лидер и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР стала ядерной державой в 2005 году. Первые подземные испытания этого вида оружия Пхеньян провел в 2006-м, 2009-м, 2013 годах. В 2009 году КНДР покинула шестисторонние переговоры по своей ядерной программе. В 2016-м власти страны провели еще два теста. Последнее, шестое, ядерное испытание состоялось в Северной Корее 3 сентября 2017 года. Тогда Пхеньян заявил об успешном тесте водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты.

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