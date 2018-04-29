Северная Корея назвала условия отказа от ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в случае подписания соглашения с США об окончании войны в ядерном вооружении не будет необходимости. Его слова привел пресс-секретарь Муна Йон Юн-Чан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, передает РИА Новости.

«Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?», — цитирует Юн Ён Чхан заявление Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын также отметил, что, «несмотря на то, что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США, Южную Корею или страны Тихоокеанского региона».

Ранее в ходе пресс-конференции было объявлено, что Северная Корея пообещала публично демонтировать ядерный полигон. процесс демонтажа начнется в мае и будет публичным — на полигон будут приглашены эксперты по безопасности и журналисты. «Некоторые говорят, что оборудование на полигоне не работает, но вы увидите, что оно в хорошем состоянии», заявил Ким..

Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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