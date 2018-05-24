Объяснен отказ Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

Реакция Северной Кореи на слова вице-президента США Майка Пенса о КНДР стала последней каплей, которая подтолкнула Белый дом к решению отменить саммит 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает в четверг, 24 мая, Reuters.

Отмечается, что Вашингтон возмутило последнее заявление замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хи. Она назвала глупыми слова Пенса о КНДР, допустившего реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

«Дверь для северокорейцев все еще открыта (...). Но это потребует как минимум изменения их риторики», — пояснил представитель администрации.

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Ранее 24 мая президент США Дональд Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, проведение которой было предварительно запланировано на 12 июня в Сингапуре. В то же время Трамп отметил, что в будущем будет готов встретиться с северокорейским лидером.

О договоренности по вопросу встречи с Ким Чен Ыном Трамп объявил 10 мая. Переговоры по поводу проведения саммита на высшем уровне велись с начала апреля, в рамках подготовки мероприятия Северная Корея выполнила некоторые условия, в частности освободила из тюрьмы троих граждан США.

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