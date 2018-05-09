Северная Корея освободила из тюрьмы троих американцев

В КНДР освободили из тюрьмы троих граждан США, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, которых все ждут», — написал Трамп.

Как уточняет Reuters, речь идет об американцах корейского происхождения. Ким Дон Чул, Ким Сан Дук и Ким Хак Сон были задержаны по обвинению в подрывной деятельности и совершении враждебных действий, они отбывали наказание в трудовом лагере. Все трое до ареста преподавали в Пхеньянском университете науки и техники.

Помпео 9 мая прибыл в Пхеньян второй раз за полтора месяца. Его визит был связан в том числе с планируемой на конец мая-начало июня встречей Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Reuters пишет, что освобождение американских граждан можно расценить как попытку Ким Чен Ына «задать переговорам позитивный настрой».

Вашингтон и Пхеньян ведут переговоры о встрече глав государств с начала апреля, освобождение из северокорейских тюрем граждан США было одним из условий для переговоров.

В конце апреля Ким Чен Ын и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться в сторону полной денуклеаризации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!