Мир
 
Последние новости
Бензин подорожал рекордными темпами
Российский олигарх захотел свою Alibaba для борьбы со Сбербанком
Билл Гейтс вывел биткоин из комы
В Москве построят горнолыжный курорт  
Алекс Фергюсон пришел в себя после операции
Невеста оставила руку в пасти крокодила и отправилась под венец
Москвичи смогут вызвать такси из метро  
Разгром от России на чемпионате мира по хоккею стоил канадскому тренеру работы
Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма
Новости партнеров

Ким Чен Ына заподозрили еще в одном тайном визите

Перейти в «Мою Ленту»
Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, предположительно, совершил очередной тайный визит в Китай. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ёнхап во вторник, 8 мая, со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник прибыл из Пхеньяна в аэропорт города Даляня на северо-востоке Китая в понедельник, 7 мая, передает агентство.

«Судя тому, как подготовились к прибытию гостя, скорее всего этот высокопоставленный чиновник — Ким Чен Ын», — сказал собеседник агентства.

Международный аэропорт Даляня был закрыт с восьми утра до часа дня в понедельник, сообщала южнокорейская радиостанция KBC. Ёнхап также писало, что в китайских соцсетях появлялись сообщения об отмене или задержке рейсов из даляньского аэропорта и усилении мер безопасности на близлежащих автотрассах. Однако на момент написания заметки в китайском аналоге Twitter — Weibo по запросу «аэропорт Даляня» был лишь один пост о сбоях авиасообщения.

Как пишет издание, предполагаемый визит Ким Чен Ына в Китай связан с его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Северокорейский лидер, по мнению Ёнхап, хочет заручиться поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, ныне госсекретарь США Майкл Помпео. 4 мая Трамп заявил, что место его встречи с лидером КНДР уже определено.

С 25 по 28 марта лидер КНДР совершил неофициальный визит в Пекин. О встрече главы государства с китайским коллегой официально сообщили после того, как Ким покинул китайскую столицу. В ходе встречи с председателем КНР он получил заверения в вечной дружбе между двумя странами. Также отмечалось, что Ким Чен Ын предложил Си Цзиньпину посетить Северную Корею, и приглашение было принято.

CCTV
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Speculation rising over N.K. leader's possible visit to China
Kim Jong Un rumored to be in Dalian
Трамп рассказал о месте встречи с Ким Чен Ыном
Ким Чен Ын тайно посетил Китай и получил поддержку своего курса
Другие материалы рубрики
Мир00:02 7 мая

В гостях у смерти

Здесь убивают каждый день. И это нормально
04:08Сегодня

Американец решил сделать барбекю из педофилов и попал в тюрьму

07:34Сегодня

Эксперты усомнились в причастности исламистов к крушению Ка-52

08:35Сегодня

Генпрокурора Нью-Йорка обвинили в избиении женщин

Мир00:0225 апреля

Папка с усами

Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
14:43 7 мая

США обвинили Китай в создании «бреда по Оруэллу»

18:07 7 мая

Датский изобретатель-расчленитель попросил о снисхождении

06:54Сегодня

Конгресс США озаботился нехваткой в войсках говорящих по-русски офицеров

Мир00:01 4 мая
ETA terrorist outrage in Madrid against tenant coronel Jose Moreno who received several bullet impacts.

Линия смерти

Они держали в страхе всю Испанию. Настало время расплаты
06:05Сегодня

Китайская воспитательница наказала ребенка питьем кипятка

01:36Сегодня

Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии

02:33Сегодня

В ЕС увидели возможность ввести новые антироссийские санкции

Россия
Дмитрий Медведев и Владимир ПутинОн не дремлет
Медведев, похоже, остается в правительстве. И собирает новую команду
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
Каникулы в коме
Британка нашла места, где Советский Союз еще не развалился
Путин определился с кандидатурой премьера
Депутаты отвернулись от Медведева-премьера
К 9 Мая в Кургане повесили баннеры с ошибками
«Мы обязаны сказать, что ты мудак. Но сами употребляем»
В России не получилось легализовать марихуану, зато чиновники перестали врать
Все материалы
Мир
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Ким Чен Ына заподозрили еще в одном тайном визите
Эксперты усомнились в причастности исламистов к крушению Ка-52
Генпрокурора Нью-Йорка обвинили в избиении женщин
Датский изобретатель-расчленитель попросил о снисхождении
Конгресс США озаботился нехваткой в войсках говорящих по-русски офицеров
Китайская воспитательница наказала ребенка питьем кипятка
Все материалы
Бывший СССР
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Украина обиделась на Норвегию из-за пазла с российским Крымом
Акция протеста защитников русских школ в Риге«Мягко вытурили за отказ общаться»
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину
Украинец с носками на руках украл сейф, узнал сумму похищенного и расплакался
Украинцы перечислили основные проблемы в стране
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Пашинян назвал Танкяна Саргсяном и пригласил переселиться в Армению
Все материалы
Экономика
Олег Дерипаска и Виктор ВексельбергБедные русские
Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
Билл Гейтс вывел биткоин из комы
Бензин подорожал рекордными темпами
Россияне захотели идти «На Берлин!»
Медведев отдаст своему заместителю сразу два поста
Польша захотела отгородиться от российских свиней
Дуйте к нам
США и Канада воюют за марихуану. Победит тот, у кого больше
Все материалы
Силовые структуры
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Константин РудневПолный ашрам
Он считал себя пришельцем и морил россиян голодом, а теперь возродит свою секту
У Цапков есть глаза
Из бандитов они превратились в маньяков. Не щадили ни женщин, ни детей
Номера лимузина Путина сняли с украинского Daewoo
Пнувшую ребенка из-за собаки петербурженку отправили в колонию
У бывшего авторитета Марчелло нашли четыре БТР и десятки стволов
Пострелявший возле Кремля Джабраилов попросил вернуть ему пистолет
Все материалы
Наука и техника
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Минобороны показало возможности «Корсара»
В военной программе США стоимостью 1500000000000 долларов нашли изъян
В Новой Зеландии появилась гигантская трещина
Украинская «Целина» рухнет на Землю
Все материалы
Спорт
«Пройдет время, и все поймут»
Медведева ушла от тренера. Она не первая
Разгром от России на чемпионате мира по хоккею стоил канадскому тренеру работы
Тарасова вступилась за Медведеву
Медведева отказалась говорить о зависти к Загитовой
Баскетболист перепрыгнул двухметрового соперника во время матча
От бывшего тренера Медведевой ушла еще одна фигуристка
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии на чемпионате мира
Все материалы
Культура
Практика лечения заболеваний
Современную драматургию разбавят фольклором
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
«Я хочу раздеться»
Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма
Умер писатель Михаил Герман
Хабенского раскритиковали за скандал с женщиной из-за «Собибора»
Шнуров написал стихотворение о «возвращении Вовы»
Все материалы
Интернет и СМИ
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Человек мира
Британская свобода и афганский цирк глазами прославленного российского фотографа
Наряды Хирурга и Тимати признали лучшим косплеем на инаугурации президента
В сети восхитились способностью шестилетней девочки передать ярость матери
Пользователи Facebook оказались самыми самоуверенными
Откликнувшейся на вакансию женщине случайно отправили реальный отзыв
Все материалы
Ценности
Ева Браун в купальном костюмеЛюбовный фронт
О них мечтали все мужчины мира, но началась война
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
От Трампа до Крокодила
Что надевают, на чем приезжают и с кем приходят на инаугурации
Раскрыты детали свадебного наряда невесты принца Гарри
Пенелопа Крус обрадовала поклонников натуральным лицом
Женщинам разрешили ходить с расстегнутыми джинсами
Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Русский азарт
Золотой «Мерседес», черная икра и синий Киркоров: что творится в сочинском казино
Пьяная стюардесса напугала пассажиров неадекватным поведением
Посетителям парижского музея разрешили прийти голышом
Мужчина лишил девушку ноутбука на глазах у секьюрити и безнаказанно исчез
Все материалы
Из жизни
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Папины бродяги, мамины симпатяги
Бездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
Женщина рассказала о нападении четырехметрового крокодила-людоеда
Леопард съел трехлетнего сына полицейского
Принц Гарри исполнит свадебный танец под хит 80-х
Американка рассказала о долгой борьбе с большим тараканом в своем ухе
Все материалы
Двигатели миллионники
Пять легендарных моторов, которые прослужат дольше машины
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Повышения, смутные времена, золотые парашюты и конфликты с властями
Фан ли?
Тест-драйв Lifan X70 – нового китайского кроссовера, который почти догнал старый румынский
Культовые трехдверные внедорожники
Вездеходы с правильным количеством дверей
Показан новый лимузин Путина
Элементы интерьера BMW X7 отделают кристаллами Swarovski
Стало известно название «народного внедорожника» Volkswagen для России
Все материалы
Верните мне мой...
В каком советском прошлом вы готовы поселиться: тест
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы