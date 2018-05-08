Ким Чен Ына заподозрили еще в одном тайном визите

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, предположительно, совершил очередной тайный визит в Китай. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ёнхап во вторник, 8 мая, со ссылкой на источники.

Высокопоставленный чиновник прибыл из Пхеньяна в аэропорт города Даляня на северо-востоке Китая в понедельник, 7 мая, передает агентство.

«Судя тому, как подготовились к прибытию гостя, скорее всего этот высокопоставленный чиновник — Ким Чен Ын», — сказал собеседник агентства.

Международный аэропорт Даляня был закрыт с восьми утра до часа дня в понедельник, сообщала южнокорейская радиостанция KBC. Ёнхап также писало, что в китайских соцсетях появлялись сообщения об отмене или задержке рейсов из даляньского аэропорта и усилении мер безопасности на близлежащих автотрассах. Однако на момент написания заметки в китайском аналоге Twitter — Weibo по запросу «аэропорт Даляня» был лишь один пост о сбоях авиасообщения.

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Как пишет издание, предполагаемый визит Ким Чен Ына в Китай связан с его предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Северокорейский лидер, по мнению Ёнхап, хочет заручиться поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, ныне госсекретарь США Майкл Помпео. 4 мая Трамп заявил, что место его встречи с лидером КНДР уже определено.

С 25 по 28 марта лидер КНДР совершил неофициальный визит в Пекин. О встрече главы государства с китайским коллегой официально сообщили после того, как Ким покинул китайскую столицу. В ходе встречи с председателем КНР он получил заверения в вечной дружбе между двумя странами. Также отмечалось, что Ким Чен Ын предложил Си Цзиньпину посетить Северную Корею, и приглашение было принято.

CCTV

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