Трамп рассказал о месте встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже определено. Об этом он заявил журналистам возле Белого дома, передает CNN.

«Поездка планируется. У нас теперь есть дата, у нас есть место. О них будет очень скоро объявлено», — сказал он. Трамп также добавил, что его администрация проводит «переговоры по существу», и в скором времени можно будет ожидать много позитивных изменений. «Как я сказал вчера, следите за обновлениями», — добавил он.

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4 мая Трамп намекнул, что Пхеньян может в ближайшее время освободить трех американцев, находящихся в заключении в Северной Корее.

Пока точную дату и место встречи лидеров США и КНДР не объявляли. Сообщалось, что она может пройти в конце мая-начале июня. 2 мая источники сообщали, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в деревне Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Как утверждалось, некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы. Ранее появлялись слухи, что они могут встретиться в Сингапуре или в Монголии.

В конце апреля в Пханмунджоне состоялся саммит Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, ныне госсекретарь США Майкл Помпео.

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