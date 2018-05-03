Трамп рассказал о преимуществе над Обамой в вопросе Северной Кореи

Пхеньян может в ближайшее время освободить трех американцев, находящихся в заключении в Северной Корее. На это намекнул президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Как всем известно, предыдущая администрация [Барака Обамы] долгое время просила освободить трех заключенных из трудового лагеря в Северной Корее, но безрезультатно. Следите за новостями!» — написал глава государства.

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До этого южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщало, что американцев еще в апреле перевезли из трудового лагеря в один из отелей Пхеньяна. По его информации, это было сделано после указа сверху. Агентство также отметило, что США и КНДР обсуждают возможность возвращения граждан перед встречей Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Речь идет о трех американцах корейского происхождения, все они обвинены в шпионаже или «враждебных действиях». Среди них двое задержанных уже во время президентства Трампа весной 2017 года: преподававший в Пхеньянском университете науки и техники Ким Хак Сон и проработавший там же всего месяц Ким Сан Док (также известен как Тони Ким). Третий мужчина — пастор, миссионер Ким Дон Чхоль, которого в 2016-м приговорили к 10 годам каторжных работ.

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