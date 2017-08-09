Северная Корея отпустила пожизненно осужденного канадского священника

Власти КНДР освободили канадского пастора, осужденного к пожизненному заключению. Об этом сообщает ЦТАК.

«Рим Хён Су, гражданин Канады, освобожден под залог по решению Центрального суда КНДР от 9 августа 2017 года по соображениям гуманности», — говорится в заявлении агентства.

Священник был приговорен к пожизненному содержанию в трудовом лагере в декабре 2015 года по обвинению в участии в антигосударственном заговоре.

Материалы по теме Христианское подполье Последователи Христа сумели создать в КНДР нелегальные общественные структуры

В июне 2017 года американский студент Отто Вомбиер, в марте 2016 года приговоренный в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат и отпущенный на родину через год с небольшим, скончался в больнице Цинциннати. Родственники утверждают, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны своих тюремщиков. В Пхеньяне заявили, что состояние осужденного ухудшилось после того, как он принял снотворное на фоне обнаружения у него признаков ботулизма.

6 мая 2017 года американец корейского происхождения Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и техники, был задержан по подозрению во «враждебных действиях» против государства. В конце апреля был задержан еще один гражданин Соединенных Штатов Ким Санг Док, который имел отношение к тому же учебному заведению.

В апреле прошлого года северокорейским судом был признан виновным в подрывной деятельности 62-летний миссионер Ким Дон Чхоль. Он был приговорен к 10 годам каторжных работ.