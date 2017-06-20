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Администрация США отреагировала на смерть отпущенного из КНДР студента

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В администрации США возложили на Пхеньян ответственность за смерть американского студента Отто Вомбиера, которая наступила через несколько дней после его освобождения из северокорейской тюрьмы.

Президент Дональд Трамп с супругой Меланьей выразили семье Вомбиера глубокие соболезнования. «Для родителей нет ничего более трагичного, нежели потерять ребенка в расцвете сил», — отметил глава Белого дома.

По его словам, судьба Вомбиера укрепит решимость администрации предотвращать подобные трагедии. По его словам, «невинные люди» становятся жертвами режимов, «не уважающих верховенство закона и элементарную человеческую порядочность». «США вновь осуждают жестокость северокорейского режима», — подчеркнул Трамп.

В свою очередь, госсекретарь Рекс Тиллерсон, выразив соболезнования, заявил, что «Северная Корея несет ответственность за несправедливое тюремное заключение Отто Вомбиера». Он потребовал освобождения трех других американцев, которые были «незаконно задержаны».

Вомбиер, приговоренный в КНДР к 15 годам лагерей за попытку украсть пропагандистский плакат и отпущенный на родину в июне 2017 года, скончался в больнице Цинциннати.

Родственники утверждают, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны своих тюремщиков. Врачи установили, что головной мозг студента сильно поврежден. 22-летний молодой человек больше года находился в коме. В Пхеньяне заявили, что состояние осужденного ухудшилось после того как он принял снотворное на фоне обнаружения у него признаков ботулизма. Семья в это верить отказывается.

Вомбиер прибыл в Северную Корею 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Как было установлено, ночью 1 января он пробрался в служебное помещение пхеньянской гостиницы «Янгакто», предназначенной для иностранных туристов, и сорвал со стены вывешенный там политический плакат. Американец полностью признал свою вину и заявил, что стал «жертвой враждебной политики американской администрации в отношении КНДР».

В настоящее время в заключении в КНДР остаются трое граждан США. 6 мая американец корейского происхождения Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и техники, был задержан по подозрению во «враждебных действиях» против государства. В конце апреля был задержан еще один гражданин Соединенных Штатов Ким Санг Док, который имел отношение к тому же учебному заведению.

В апреле прошлого года северокорейским судом был признан виновным в подрывной деятельности 62-летний миссионер Ким Дон Чхоль. Он был приговорен к 10 годам каторжных работ.

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