Южная Корея оставит у себя американских военных после мира с Севером

Американские военнослужащие останутся на территории Южной Кореи даже после заключения мирного соглашения с КНДР. Об этом заявил представитель администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, передает The Independent.

«Американские войска, дислоцированные в Республике Корея, — вопрос союза Южной Кореи и США. Это не имеет никакого отношения к подписанию мирных договоров», — указал он. Другой чиновник также отметил, что американские военнослужащие играют роль посредников в вероятных столкновениях в регионе с участием Китая и Японии.

В настоящее время на южнокорейской территории размещено 28,5 тысячи американских военных. Они находятся там в соответствии с соглашением о безопасности, заключенном после окончания Корейской войны в 1953 году. Эксперты указывают, что после мирного соглашениями Сеулу будет затруднительно оправдать присутствие группировки солдат США.

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Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином назвал условие отказа от ядерного оружия. По его словам, в случае подписания соглашения об окончании войны в нем не будет необходимости. До этого Северная Корея пообещала демонтировать свой ядерный полигон. Процесс демонтажа начнется в мае и будет публичным.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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