Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник.

Собеседник телеканала пояснил, что этот вариант был предложен президентом Республики Корея Мун Чже Ином в ходе саммита 27 апреля. В качестве довода приводились тезисы, что в Панмунджоне уже готово все необходимое для проведения встречи.

CNN утверждает, что некоторые мероприятия в ходе встречи могут состояться на северокорейской стороне границы.

Материалы по теме Порешали вопросы Ким Чен Ын наведался в Южную Корею и отказался от ядерной бомбы

Ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с Кимом, передает Reuters. В ходе общения с журналистами он сказал, что это событие произойдет в ближайшие три-четыре недели.

30 апреля американский лидер написал в своем Twitter, что «многое страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли "Дом мира" на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?» — говорится в сообщении. Этот дом располагается в деревне Пханмунджом.

Ранее появлялись слухи о том, что Трамп и Ким могут встретиться в Сингапуре или в Монголии.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, госсекретарь США Майкл Помпео.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



