КНДР и Южная Корея решили синхронизироваться

КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Такое решение принял президиум Верховного народного собрания страны, передает РИА Новости.

Перевести стрелки часов на 30 минут вперед планируется 5 мая текущего года. Разница во времени между странами возникла 15 августа 2015 года, когда КНДР перевела стрелки часов на полчаса назад по случаю годовщины освобождения Кореи.

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Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также заявили, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Кроме того, Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог.

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