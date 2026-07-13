Военблогер назвал позволившие ослабить позиции ВСУ на пути в Сумы действия

Рожин: Слаженная работа наземных войск, БПЛА и авиации открыла ВС России путь к Сумам

Слаженная работа наземных войск, расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации открыла Вооруженным силам (ВС) России путь к Сумам. О действиях, позволивших ослабить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«На протяжении последних месяцев ВС РФ активно выискивали и подавляли точки вылета БпЛА вдоль участка, искали пункты управления и били по логистике ВСУ в Сумской области. Это позволило ослабить позиции ВСУ, а пехотным формированиям перейти в постепенное продвижение вдоль линии фронта», — написал Рожин.

По его словам, в данный момент ВС России наступают на рубеж Хотень — Писаревка — Иволжанское.

Ранее в силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники.