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04:20, 13 июля 2026Россия

Военблогер назвал позволившие ослабить позиции ВСУ на пути в Сумы действия

Рожин: Слаженная работа наземных войск, БПЛА и авиации открыла ВС России путь к Сумам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Слаженная работа наземных войск, расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиации открыла Вооруженным силам (ВС) России путь к Сумам. О действиях, позволивших ослабить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«На протяжении последних месяцев ВС РФ активно выискивали и подавляли точки вылета БпЛА вдоль участка, искали пункты управления и били по логистике ВСУ в Сумской области. Это позволило ослабить позиции ВСУ, а пехотным формированиям перейти в постепенное продвижение вдоль линии фронта», — написал Рожин.

По его словам, в данный момент ВС России наступают на рубеж Хотень — Писаревка — Иволжанское.

Ранее в силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины восполнили колоссальные потери под Сумами за счет ремонтников техники.

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