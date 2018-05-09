Госсекретарь США второй раз за месяц прилетел в Северную Корею

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Северную Корею. Об этом сообщает Reuters. Это уже второй визит американца в КНДР за шесть недель.
В первый раз он прилетал в Пхеньян еще в качестве главы ЦРУ. Глава американского Госдепа собирается обсудить судьбу трех американцев, находящихся в заключении в Северной Корее, а также обсудить предстоящую встречу Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
По словам американского лидера, дата и место встречи уже согласованы и будут объявлены в ближайшие дни.
Встреча может пройти в конце мая-начале июня в деревне Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Некоторые мероприятия, возможно, состоятся на северокорейской стороне границы. Ранее появлялись слухи, что они могут встретиться в Сингапуре или в Монголии.
В конце апреля в Пханмунджоне состоялся саммит с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.