Миролюбие Северной Кореи связали с обрушением ядерного полигона

В Северной Корее обрушился находившийся в горах ядерный полигон, поставив соседние с КНДР страны перед опасностью радиационного заражения. Об этом сообщили две группы китайских ученых, пишет South China Morning Post.

По словам одного из исследователей, именно это могло стать причиной заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о заморозке ракетных и ядерных испытаний и закрытии полигона на севере страны.

Ученые указали, что пять последних испытаний проводились на одном подземном полигоне на склоне горы Мантапсан, и в четырех случаях никаких внешних повреждений рельефа не наблюдалось. Однако после 3 сентября 2017-го, когда Пхеньян официально объявил об успешном тесте водородной бомбы, часть горы обвалилась, что зафиксировали спутники.

Специалисты заявляют, что радиоактивная пыль с полигона может вырваться на поверхность через трещины в горной породе. По их мнению, произошедшее сильно подорвало ядерные возможности КНДР, и у страны нет средств, чтобы оперативно начать исследования на другом объекте, поэтому лидер страны и решил остановить их.

Ранее сообщалось, что решение заморозить ядерные испытания объясняется желанием Пхеньяна подтвердить свое обещание США о прекращении тестов. Кроме того, стало известно, что Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией. Отмечалось, что он пошел на такой шаг после встречи с директором ЦРУ, выдвинутым на должность госсекретаря США, Майклом Помпео.

В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Ожидается, что она состоится в мае или июне.

Осенью 2017 года СМИ сообщали, что на северокорейском ядерном полигоне Пунгери произошло обрушение тоннеля, при котором погибли 200 человек.

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