На ядерном полигоне в Северной Корее погибли 200 человек

В результате обрушения тоннеля на северокорейском ядерном полигоне Пунгери погибли около 200 человек. Об этом сообщает южнокорейское KBS World Radio со ссылкой на данные японского телеканала Asahi TV.

Авария произошла еще 10 сентября, однако информация о ней появилась только сейчас. По данным источников, обрушились конструкции строящегося тоннеля, в результате чего в подземной ловушке оказались около 100 рабочих. После этого произошла повторная подвижка горных пород и новый обвал из-за которого погибли около 100 спасателей.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Смещение горных пород могло быть вызвано ядерным испытанием, проведенным 3 сентября. Тогда Пхеньян официально объявил об успешном тесте водородной бомбы. Данный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Утечки радиации во время испытаний зафиксировано не было

В этот же день южнокорейское агентство Ёнхап сообщало, что в КНДР зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. В Сеуле предположили, что это связано с ядерным испытанием.