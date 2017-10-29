Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны Северной Кореи

Министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Сон Ен Му заявил, что из-за незаконных баллистических пусков и ядерных испытаний угроза со стороны КНДР возросла.

Он отметил, что в зону риска попали как соседи Северной Кореи, так и другие страны.

Также Мэттис заявил, что наиболее предпочтительным способом разрешения северокорейской проблемы является дипломатия при военной поддержке. При этом у Вашингтона имеется и ряд военных вариантов разрешения кризиса.

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Шеф Пентагона вновь предостерег Пхеньян от нападения на США и союзников Вашингтона. «Любое применение ядерного оружия Северной Кореей будет встречено массированным ответом, эффективным и подавляющим», — подчеркнул Мэттис.

Накануне министр обороны США заявил, что Вашингтон никогда не смирится с обладающей ядерным оружием Северной Кореей, а стремительно развивающиеся ядерные и ракетные программы Пхеньяна подорвут, а не укрепят безопасность КНДР. «Если Пхеньян останется на "пути баллистических ракет и атомных бомб", это окажется контрпродуктивным и снизит безопасность КНДР», — подчеркнул шеф Пентагона.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.