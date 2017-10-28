В Пентагоне предостерегли Северную Корею от применения ядерного оружия

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон никогда не смирится с обладающей ядерным оружием Северной Кореей, а стремительно развивающиеся ядерные и ракетные программы Пхеньяна подорвут, а не укрепят безопасность КНДР. Об этом сообщает Reuters.
«Любая атака на США или на наших союзников будет отбита, а любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным реагированием, одновременно эффективным и подавляющим», — заверилМэттис.
«Если Пхеньян останется на "пути баллистических ракет и атомных бомб", это окажется контрпродуктивным и снизит безопасность КНДР», — подчеркнул шеф Пентагона.
Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой».
В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.