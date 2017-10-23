Япония испугалась «критической угрозы» со стороны Северной Кореи

Угрозы со стороны Северной Кореи выросли до критического уровня. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, сообщает Reuters.

По его словам, опасность, исходящая от Пхеньяна, достигла «невиданного и неминуемого» масштаба. «Поэтому мы должны принимать откалиброванные и разнообразные меры реагирования, чтобы справиться с таким уровнем угрозы», — сказал Онодэра.

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20 октября представитель департамента Северной Америки МИД Северной Кореи Нам Хек Зен заявил, что президент США Дональд Трамп играет в «ядерный футбол». «Он [Трамп] имеет в своем распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир», — сказал северокорейский дипломат, выступая на Московской конференции по нераспространению. По его словам, «ядерная триада США всегда нацелена на КНДР».

Двумя неделями ранее эксперты опубликовали оценки, согласно которым, в случае возникновения ядерного конфликта КНДР с Японией и Южной Кореей. Его жертвами могу стать более двух миллионов человек.

Оценки основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн. Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнет 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллионов.