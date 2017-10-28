Назван способ уничтожения Северной Кореей большинства населения США

На вооружении Северной Кореи может стоять ядерная бомба, способная вызвать электромагнитный импульс, который уничтожит до 90 процентов населения США. Об этом со ссылкой на вышедший 12 октября доклад бывших сотрудников комиссии Конгресса США по электромагнитному импульсному оружию Уильяма Грэма и Питера Винсента Прая сообщает Business Insider.

Они полагают, что КНДР может произвести ядерный взрыв над территорией США, что приведет к высокочастотному электромагнитному импульсу, который отключит электроэнергетическую систему государства. «В течение года это приведет к гибели до 90 процентов населения США», — пишут авторы доклада.

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При этом указывается, что полгода назад американская разведка скептически относилась к ядерным возможностям КНДР, сейчас же в США полагают, что северокорейские ракеты могут достигнуть Денвера и Чикаго, а может и любой точки на территории страны. Авторы доклада считают, что на вооружении Северной Кореи может стоять 60 ядерных зарядов.

При этом эксперты Business Insider указывают, что подобная мысль «смехотворна», ведь стопроцентной гарантии реализации задуманного нет. «Северная Корея вряд ли возьмет на себя такие риски, скорее Пхеньян просто нанесет удар по какому-нибудь американскому городу», — пишет издание. Также напоминается, что подобные действия не только приведут к обрушению электрической сети США, но и уничтожат космические спутники таких стран, как Китай, Россия и Япония, которые, по мнению Business Insider, применят ответные действия в отношении КНДР.