КНДР назвала фальшивкой новость о гибели из-за ядерных испытаний сотен человек

Новость японского телеканала о гибели в Северной Корее 200 человек из-за проведенных ядерных испытаний является «дезинформацией». Сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) об этом опубликовано на сайте издания KCNA Watch.

В сообщении говорится, что «недавно японские власти позволили Asahi TV передать новость о гибели большого количества людей на ядерном полигоне Пхунгерн».

Новость японского телеканала ЦТАК объяснило бесплодными попытками «американских и японских реакционеров» оклеветать КНДР и выяснить подробности ядерной программы Пхеньяна.

Новость о гибели людей появилась на сайте Asahi TV 31 октября. Утверждалось, что 10 сентября из-за смещения горных пород обрушились конструкции строящегося тоннеля, из-за чего 200 человек оказались в подземной ловушке. По версии японского издания, причиной смещения горных пород стали проведенные 3 сентября в КНДР ядерные испытания.