Северная Корея согласилась пустить американских инспекторов на ядерный полигон

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ким Чен Ын пошел на такой шаг после встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео. «У Северной Кореи нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность Севера», — отмечает агентство, добавив, что США рассматривают различные варианты для проверки ядерных объектов КНДР в ожидании официального разрешения со стороны Пхеньяна.

21 апреля Северная Корея заморозила ракетные и ядерные испытания и объявила о закрытии ядерного полигона на севере страны. Южнокорейское агентство Ренхап отметило, что заявление лидера КНДР Ким Чен Ына объясняется желанием подтвердить свое обещание США прекратить испытания.

Ранее, 8 апреля, КНДР сообщила США, что готова к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон и Пхеньян проводят секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео.

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