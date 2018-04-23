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Северная Корея согласилась пустить американских инспекторов на ядерный полигон

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Лидер КНДР Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ким Чен Ын пошел на такой шаг после встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео. «У Северной Кореи нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность Севера», — отмечает агентство, добавив, что США рассматривают различные варианты для проверки ядерных объектов КНДР в ожидании официального разрешения со стороны Пхеньяна.

21 апреля Северная Корея заморозила ракетные и ядерные испытания и объявила о закрытии ядерного полигона на севере страны. Южнокорейское агентство Ренхап отметило, что заявление лидера КНДР Ким Чен Ына объясняется желанием подтвердить свое обещание США прекратить испытания.

Ранее, 8 апреля, КНДР сообщила США, что готова к обсуждению вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон и Пхеньян проводят секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Переговоры курирует бывший директор ЦРУ, выдвинутый на должность госсекретаря США Майк Помпео.

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