Трамп объявил дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп назвал дату и место своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал на своей странице в Twitter в четверг, 10 мая.

«Моя долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать ее особенной для мира во всем мире!» — говорится в сообщении.

О том, что время и место уже известны, Трамп заявлял 4 мая. Он указывал, что его администрация проводит с северокорейской стороной «переговоры по существу».

Вашингтон и Пхеньян вели переговоры о встрече глав государств с начала апреля. Одним из условий для встречи было освобождение из северокорейских тюрем граждан США: 9 мая в КНДР выпустили из тюрьмы троих американцев.

Слухи о вероятном месте встречи лидеров США и Северной Кореи ранее появлялись неоднократно. В частности, назывались Сингапур и Монголия, а также деревня Пханмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

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