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07:01, 17 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Спрогнозирован срок выплаты Украиной долгов перед Западом

Коньков: Самые оптимистичные для Киева оценки по выплате долгов выходят за рамки века
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Самые оптимистичные для Украины прогнозы по выплате долгов перед Западом будут выходить за рамки текущего века, убежден доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«В большей степени интерес должна представлять не сама сумма, а соотношение затрат и выгод, какой эффект имеют соответствующие затраты. Думаю, что вопросы оценки эффективности более показательны. Потому что они явно демонстрируют убыточность тех средств, которые Запад тратит на Украину», — отметил Коньков.

По оценке из открытых источников, долг Украины перед Западом составляет уже более 350 миллиардов долларов. По словам политолога, выгода союзников Киева в данном случае носит исключительно символический характер.

«Для Запада важно, что называется, держать фланг на Украине, закрывая военные потребности. Тем самым Запад укрепляет свои позиции на этом фланге. Но, конечно, если пытаться оценивать финансово-экономическую сторону вопроса, то Украина погрязла в долгах. Я думаю, что самые оптимистичные оценки по выплате долгов, которые образовались в результате поступления западных средств, будут выходить за рамки текущего века», — заключил Коньков.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) выделила на боевые беспилотники для Украины еще миллиард евро, а также утвердила план распределения десяти миллиардов евро по той же программе на закупку БПЛА, ракет и самолетов. Об этом во время визита в Киев рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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