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Готовящий встречу Трампа и Ким Чен Ына северокорейский чиновник отправился в США

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Зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отправился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке саммита США— Северная Корея. Об этом сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время чиновник находится в Пекине, откуда вылетит в США 30 мая в 13:00 по местному времени (08:00 мск).

По сведениям агентства, Ким Ён Чхоль должен встретиться с госсекретарем США Майком Помпео для обсуждения деталей предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Саммит намечен на 12 июня и должен пройти в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 26 мая американский лидер подтвердил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились.

Двумя днями ранее Трамп отказался от запланированного саммита с Ким Чен Ыном. Свое решение он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично лидером КНДР в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. Пхеньян выразил сожаление в связи с решением хозяина Белого дома и сообщил о готовности все же сесть за стол переговоров.

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