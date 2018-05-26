Белый дом подготовится к встрече Трампа и Ким Чен Ына

Американская правительственная делегация отправится в Сингапур, чтобы подготовить площадку для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс, сообщается в Twitter-аккаунте издания NBC Politics.

«Делегация Белого дома отправится в Сингапур, как было запланировано, чтобы провести подготовку, если саммит состоится», — сказала она.

По информации издания Politico, в Сингапур должны вылететь около 30 сотрудников Белого дома и Госдепартамента. Они проработают логистику встречи на месте. Планы по вылету группы в воскресенье до сих пор остаются в силе.

24 мая Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном. Она запланирована на 12 июня в Сингапуре. Отказ от проведения саммита он объяснил открытой враждебностью, проявленной лично северокорейским лидером в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. Несмотря на это, президент США отметил, что в будущем будет готов встретиться с Ким Чен Ыном.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!