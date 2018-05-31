Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Глава российского МИД Сергей Лавров во время визита в Северную Корею встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в Пхеньяне.

О встрече заранее не сообщалось. Кроме того, министр стал первым россиянином, встретившимся с нынешним главой КНДР.

До этого Лавров провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили отношения двух государств, ситуацию на Корейском полуострове и другие вопросы. В частности, грядущий саммит Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По словам главы российского дипведомства, Пхеньян должен сам решить, на каких условиях будут заключены договоренности с Вашингтоном.

Лавров также призвал не форсировать процесс переговоров по вопросу Северной Кореи. Он подчеркнул, что к налаживанию контактов со страной необходимо относиться предельно бережно и «избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что это многокомпонентная проблема».

Российская делегация прибыла в Пхеньян с официальным визитом в четверг, 31 мая.

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