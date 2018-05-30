ЦРУ спрогнозировало открытие бургерных в КНДР

Северная Корея не откажется от ядерного оружия, однако может открыть сеть ресторанов быстрого питания. Такое решение покажет готовность страны к западным инвестициям, сообщает NBC News со ссылкой на источники, знакомые с новым отчетом ЦРУ.

Отмечается, что в доклад включен список уступок КНДР. Среди них возможное согласие северокорейского лидера Ким Чен Ына на открытие в стране сети ресторанов-бургерных. По информации телеканала, в 2016 году президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вести переговоры с КНДР о ядерном оружии за гамбургером.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отправился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке саммита США— Северная Корея. Он должен встретиться с госсекретарем США Майком Помпео для обсуждения деталей предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Саммит намечен на 12 июня и должен пройти в Сингапуре. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 26 мая американский лидер подтвердил, что переговоры о встрече на высшем уровне с главой КНДР возобновились.

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