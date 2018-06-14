Путин оценил встречу Трампа и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин высоко оценил встречу главы Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 14 июня.

«Благодаря встрече Трампа и Ким Чен Ына появились перспективы для мирного урегулирования ситуации с КНДР политико-дипломатическими средствами. Встреча Ким Чем Ына и Трампа снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова», — сказал российский лидер на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР.

12 июня президент США и лидер Северной Кореи провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Позже американский президент написал на своей странице в социальной сети, что от Северной Кореи больше не исходит ядерная угроза.

Первый саммит США — КНДР прошел в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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