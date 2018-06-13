Трамп похвастался решением главной проблемы Обамы

От Северной Кореи больше не исходит ядерной угрозы. Об этом написал в среду, 13 июня, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Он сделал это по возвращении из Сингапура, где состоялась его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в день, когда я занял свой пост. Больше нет ядерной угрозы от Северной Кореи. Встреча с Ким Чен Ыном — интересный и очень позитивный опыт», — заявил он, добавив, что у Пхеньяна есть большой потенциал.

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Трамп отметил, что раньше американцы полагали, что США и Северная Корея будут воевать, а предыдущий президент Барак Обама называл КНДР главной и самой серьезной проблемой Вашингтона. «Теперь это не так, спите спокойно!» — написал глава государства.

12 июня президент США и лидер Северной Кореи провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Первый саммит США-КНДР прошел в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре. Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально находящихся в состоянии войны с 1953 года.

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