Подсчитана стоимость встречи Трампа и Ким Чен Ына

Затраты на проведение в Сингапуре двухдневного саммита США и Северной Кореи, во время которого состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, составили порядка 15 миллионов долларов. Об этом заявил сингапурский премьер-министр Ли Сяньлун, сообщает телеканал CNBC.

Он подчеркнул, что его страна была готова понести такие расходы. По словам главы правительства, прошедший саммит положительно сказался на репутации города-государства, а также показал его позицию на международной арене.

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Отмечается, что в сумму в 20 миллионов сингапурских долларов (15 миллионов долларов США) входит оплата проживания лидеров двух стран в роскошном отеле Capella на острове Сентоса, а также обеспечение безопасности и создание международного пресс-центра, в котором работали свыше 2,5 тысячи журналистов.

Ли Сяньлун добавил, что накануне встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в страну увеличился поток туристов.

12 июня президент США и лидер Северной Кореи провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

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