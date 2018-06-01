Ким Чен Ын предложил Путину встретиться

На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была достигнута договоренность о встрече на высшем уровне. Об этом говорится в сообщении государственного информагентства Северной Кореи ЦТАК, передает РИА Новости.

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«В целях развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, достигнута договоренность активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности провести встречу высших руководителей КНДР и России», — заявили в Пхеньяне.

31 мая сообщалось, что Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Тот в ответ поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу. Также северокорейский лидер поинтересовался здоровьем Путина.

На 12 июня в Сингапуре запланирован саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. Стороны поочередно заявляют то об отмене подготовки к встрече, то о возобновлении переговорного процесса.

26 мая стало известно о тайной встрече лидеров двух Корей. Это уже вторая встреча корейских лидеров за месяц. Первые переговоры состоялись 27 апреля.

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