В НАТО побоялись остаться не у дел после встречи Путина и Трампа

В НАТО обеспокоены возможностью достижения президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом договоренностей в обход альянса во время встречи, намеченной на 16 июля. Об этом в интервью немецкой медиагруппе Funke рассказал координатор правительства Германии по трансатлантическим отношениям Петер Байер, передает Reuters.

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Он отметил, что представители альянса не принимали участия в планировании встречи глав России и США в Хельсинки. Кроме того, в НАТО существуют «большие опасения» по поводу того, какие соглашения могут достичь Трамп и Путин.

Байер добавил, что аналогичная ситуация имела место и перед встречей Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. «Ким Чен Ын пока только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным», — сообщил Байер.

По его словам, именно встреча Трампа с лидером КНДР вызвала опасения, что президент США позволит «провести себя» еще и Путину.

Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы и другом.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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