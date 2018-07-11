Макрон встал на сторону Меркель против Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон встал на сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что Германия стала «пленником России». Его слова передает Bloomberg.

Во время встречи с Трампом Макрона спросили, согласен ли он со словами президента США, на что он ответил: «Нет».

В то же время сам Трамп на встрече похвалил французского коллегу и сказал, что считает «великой честью быть его другом».

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Ранее 11 июля Меркель упрекнула Трампа за слова о том, что Германия находится под полным контролем России. Она указала на то, что не только Вашингтон, но и Берлин делает многое для НАТО, в том числе занимает вторую после США позицию по числу задействованных сил.

В апреле, во время визита Макрона в Вашингтон, Трамп рассказал об особых отношениях с французским лидером Эммануэлем Макроном и смахнул с его плеча перхоть.

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