Трамп рассказал об особых отношениях с Макроном и смахнул с него перхоть

Президент США Дональд Трамп рассказал об особых отношениях с французским лидером Эммануэлем Макроном и смахнул с его плеча перхоть. Видеозапись с пресс-конференции опубликовал канал ABC News в своем Twitter.

«Все говорят, какие у нас прекрасные отношения, и они правы, это, наконец, не фейковые новости», — сказал хозяин Белого дома.

«Большая честь принимать вас тут, у нас действительно сложились особые отношения. Я даже помогу вам убрать тут чуть-чуть у вас перхоть», — продолжил Трамп, смахивая что-то с плеча французского коллеги.

23 апреля сообщалось, что Трамп и его супруга Мелания подарят Макрону заключенную в рамку часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.

Президент Франции прибыл в Вашингтон с официальным визитом 23 апреля и пробудет там три дня.

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