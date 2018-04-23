Трамп подарит Макрону кусок обивки стула в ответ на дерево с севера Франции

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания подарят главе Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула в рамке из Голубой комнаты Белого дома. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, супруга президента США начала задумываться об идеальном подарке для французского лидера еще за несколько месяцев до этого. Она решила остановить выбор на мебели, которую француз Пьер-Антуан Беланже создал при пятом президенте США Джеймсе Монро, жившего в Белом доме с 1817 по 1825 годы.

Помимо этого Макрон получит в подарок фотоальбом и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

Хлопоты по подготовке торжественного ужина также взяла на себя Мелания — президент доверил это жене, поскольку в его расписании нет свободного времени, заявила директор по коммуникациям первой леди США Стефани Гришам.

Макрон прибудет в США с официальным визитом в понедельник. В подарок он везет Трампу дуб с севера Франции, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. Он считает, что дерево, которое президенты посадят вместе в саду американского лидера, станет символом долгих отношений двух стран.

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