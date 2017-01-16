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Сшившему туфли для Мелании Трамп дизайнеру отказали в американской визе

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Дизайнер Маринко Умицевич (Marinko Umicevic) из Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины), сшивший туфли для будущей первой леди США Мелании Трамп, не попадет на церемонию инаугурации американского президента из-за того, что ему отказали в визе. Об этом сообщает интернет-портал Balkan Insight. Отмечается, что дизайнер подавал документы как на туристическую, так и на бизнес-визу.

Его обувная фабрика в Бане-Луке ранее сшила две пары туфель для Мелании Трамп в знак поддержки ее супруга. Белые туфли на шпильке предназначались как раз для церемонии инаугурации.

Обувь была доставлена экспресс-почтой. По словам Умицевича, получив приглашение от будущей первой леди, он подготовил к торжественной церемонии «смокинг, бабочку и даже подарки». Дизайнер собирался презентовать избранному президенту США «приглавке» — традиционную национальную обувь и шарф с флагом Республики Сербской и логотипом местного футбольного клуба, а «на память» будущей первой леди ночную рубашку с национальным узором.

Умицевич пояснил также, что у него были планы относительно дальнейшего сотрудничества с семьей Трампа. В частности, он собирался заключить несколько сделок с обувной фабрикой, принадлежащей старшей дочери политика Иванке Трамп.

Дизайнер написал письмо с извинениями Мелании Трамп, которая отправила ему в подарок галстук и рубашку.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года, его инаугурация пройдет 20 января. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

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