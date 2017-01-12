Вика Цыганова сшила для Мелании Трамп душегрейку и отправила ее «Почтой России»

Российская певица-шансонье Вика Цыганова сшила для новой первой леди США Мелании Трамп жакет из соболя и кашемира, который именует душегрейкой. Как сообщает РИА Новости, об этом исполнительница рассказала на открытии выставки Федора Конюхова «Русский космос» в четверг, 12 января.

«Этот подарок я сделала супруге президента [Дональда] Трампа, чтобы этот жакет (..) согревал душу Мелании в трудные минуты», — сказала Цыганова.

Она отметила, что идея сшить душегрейку для супруги нового американского лидера ей пришла после того, как Мелании объявил бойкот ряд модных дизайнеров. Певица также выразила надежду, что первая леди наденет этот жакет во время визита в Москву «и вообще будет носить его в повседневной жизни».

Свой подарок и письмо шансонье отправила в Соединенные Штаты «Почтой России».

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В ноябре 2016 года модельер французского происхождения Софи Теле, одной из клиентов которой была Мишель Обама — супруга 44-го президента США Барака Обамы, отказалась работать с Меланией Трамп. Свое решение она мотивировала тем, что выступает против «риторики расизма, сексизма и ксенофобии, развязанной» Дональдом Трампом, и призвала других дизайнеров последовать ее примеру.

Вика Цыганова — советская и российская певица, актриса и композитор. В качестве дизайнера она дебютировала в октябре 2016-го на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, представив свой бренд TSIGANOVA и авторскую коллекцию «Имперский стиль». Как сообщал журнал Interview, исполнительница сама приложила руку к созданию одежды.