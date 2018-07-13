США отругали Германию из-за России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз прошелся с критикой по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за тесное сотрудничество с Россией. По мнению американского лидера, зависимость Европы от российского газа подрывает международную стабильность. Слова Трампа, который в настоящий момент находится с первым официальным визитом в Великобритании, приводит агентство «Интерфакс».

«Для меня это — трагедия. Я считаю, что то, что было сделано, это ужасно. Это миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов из Германии, в первую очередь, — и других стран, но в основном из Германии — в Россию, в то время когда мы пытаемся сделать что-то, чтобы добиться мира во всем мире», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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Президент США отметил, что очень уважает канцлера ФРГ Ангелу Меркель, но считает, что «Северный поток-2» — это «ужасная ошибка». «Это ужасно, что у них газопровод, идущий из России. Я уверен, что Германия будет получать 50, 60 или даже 70 процентов своей энергетики из России. И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?» — негодует американский президент.

Российская сторона сдержанно относится к любой критике проекта «Газпрома». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что у «Северного потока-2» нет политического подтекста, это чисто коммерческий проект.

Трамп 11 июля уже прошелся по Ангеле Меркель и всему блоку НАТО. Альянсу досталось за слишком низкие военные расходы, а Германии — за поддержку еще одного российского газопровода. Трамп убежден, что из-за зависимости Германии от российских энергоресурсов Берлин стал «пленником России».

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