Кремль отреагировал на антироссийские заявления Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о зависимости Германии от «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 12 июля.

«Что касается попыток по организации различных атак на этот коммерческий проект, то мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции. Не что иное, как попытка вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться», — сказал он.

В ответ на вопрос, осложнит ли заявление Трампа предстоящий в Хельсинки переговорный процесс, Дмитрий Песков сказал: «Они [переговоры глав государств] и так будут сложными, вы знаете объем разногласий, который на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то это может осложнить».

11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Германия стала «пленником России» из-за поддержки проекта «Северный поток-2». За несколько дней до этого он раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что власти страны направляют недостаточно средств на оборону, при этом предпочитают платить России миллиарды за поставки нефти и газа.

Меркель в свою очередь заявила, что Германия ведет самостоятельную политику, а также подчеркнула, что Берлин делает многое для НАТО, в том числе занимает вторую после США позицию по числу задействованных сил.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря.

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