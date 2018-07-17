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Трамп пристыдил Меркель за «Северный поток-2» и НАТО

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Ангела Меркель

Поддержка Германией строительства газопровода «Северный поток-2» тяжело совмещается с членством страны в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Она [канцлер Германии Ангела Меркель] платит России миллиарды долларов [за поставки газа]. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, довольно неудобно», — сказал Трамп.

В последнее время президент США часто высказывался о том, что строительство «Северного потока-2» сделает Европу и, в частности, Германию зависимыми от России и ее энергоресурсов. На пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп пообещал, что американский сжиженный природный газ составит конкуренцию российскому топливу в борьбе за европейский рынок.

Он также напомнил, как во время недавнего саммита Североатлантического альянса в Брюсселе рассказывал участникам об их тратах на военные нужды. По утверждению Трампа, Вашингтон покрывает 91 процент расходов на безопасность Европы.

«Итак, мы оплачиваем 91 процент расходов на то, чтобы обеспечить безопасность Европы, а тем временем Европа использует нас к своей выгоде в том, что касается тарифов и установления торговых барьеров. Это убивает нашу торговлю, ведь в прошлом году мы потеряли в результате около 151 миллиарда долларов», — отметил Трамп. По его мнению, европейские члены НАТО должны увеличить свои расходы на коллективную оборону.

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