Подсчитаны потери Запада от российских санкций

Потери зарубежных стран от введенного Россией четыре года назад продовольственного эмбарго могут составлять порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службой (ФТС).

Отмечается, что наибольшие потери понесли Польша, Австрия и Нидерланды, которые ранее являлись основными поставщиками сельхозпродукции в Россию.

В целом импорт из ЕС до 2014 года оценивался в 5,9 миллиарда долларов. На Норвегию приходилось 1,1 миллиарда, на США — 780 миллионов, на Канаду — 373 миллиона, а на Австралию — 182 миллиона долларов.

Российское продовольственное эмбарго — это ответ на введенные западными странами санкции. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других государств впервые были приняты в 2014 году и связаны с присоединением Крыма. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения. Киев, а вместе с ним и страны Запада не признали итоги плебисцита. Москва настаивает, что процесс присоединения соответствовал нормам международного права.

Кроме того, санкции связаны с военным конфликтом на юго-востоке Украины. Киев официально признал Россию страной-оккупантом и обвинил ее в поддержке неподконтрольных областей Донбасса. Москва неоднократно отрицала эти обвинения.

В июле 2018-го российские власти продлили действие продэмбарго до конца 2019 года.

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