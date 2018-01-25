Украина завалила Россию сыроподобными продуктами

До четверти сыров на российском рынке могут иметь украинское происхождение благодаря реэкспорту из Белоруссии. Об этом в четверг, 25 января, пишет РБК со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Ежегодно в Россию поставляется 150-300 тысяч тонн «сыроподобных продуктов», произведенных из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры, отметили в ведомстве. Несмотря на продовольственное эмбарго, продукция с Украины ввозится через Белоруссию под видом товаров из Македонии, Ирана и других стран.

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В сыроподобной продукции доля заменителей молочного жира​ может достигать почти 100 процентов. «Официальная статистика такую продукцию сейчас вообще не учитывает, и она неподконтрольна Россельхознадзору», — отмечает агентство.

Производство всех видов молочного сыра в России за 11 месяцев 2017 года осталось на уровне 2016-го и составило 424 тысячи тонн. В то же время выпуск сырных продуктов увеличился на 35 процентов, до 178 тысяч тонн. Импорт всех видов сыра в январе — ноябре прошлого года вырос на 12 процентов, до 173 тысяч тонн. Данных об импорте сырных продуктов за 2017 год нет, по итогам 2016-го он составил почти 100 тысяч тонн.

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«Если допустить, что объем импорта сырных продуктов в 2017-м остался на уровне 2016 года, и с учетом данных Россельхознадзора доля сыроподобной продукции во всей категории сыров на российском рынке в прошлом году могла составить от 15 до 25,5 процента», — полагают в РБК.

Летом 2014 года Россия запретила ввоз некоторых продуктов, в том числе сыров, из стран, поддержавших антироссийские санкции. Изначально эмбарго касалось поставок из США, Канады, Норвегии, Австралии и Евросоюза. Затем список был расширен: в него включили Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. В июле 2017-го российские власти продлили действие продэмбарго до конца 2018 года.

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