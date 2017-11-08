Ткачев пощупал сыр с плесенью и пообещал его изобилие

Через пять лет в России будет изобилие сыров. Об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает Rambler News Service.

«Я вас уверяю — [еще] три-пять лет. Я сам видел, щупал руками, сейчас идет строительство крупнейших в России трех сырных заводов, мощностью 50, 60, 70 тонн [продукции] в сутки», — сказал он.

В стране уже могут производить сыры с плесенью и пармезан, подчеркнул глава Минсельхоза.

В конце октября правительство Московской области сообщило о планах создать кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции на территории Дмитровского района Подмосковья.

В 2014 году Россия запретила ввоз некоторых продуктов питания, в том числе сыров, из стран, поддержавших антироссийские санкции. Изначально эмбарго касалось поставок из США, Канады, Норвегии, Австралии и Евросоюза.

Затем список расширили, включив в него Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Под запретом оказались импортные мясные и молочные продукты, рыба, овощи и фрукты. В июле 2017-го российские власти продлили действие продэмбарго до конца 2018 года.