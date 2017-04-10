Hochland вложит до 20 миллионов евро в развитие производства в России

Немецкая производитель сыра Hochland планирует в ближайшие несколько лет инвестировать в развитие производства в России от 15 до 20 миллионов евро. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе головного офиса компании.

«Мы хотим расширить мощности нашего завода по производству сливочного сыра в поселке Прохоровка (Белгородская область), — сообщил собеседник агентства.

Компания, по его словам, также рассматривает возможность представить на российском рынке новую продукцию. «В принципе, мы могли бы начать производство новых продуктов, если у нас будет достаточно ресурсов и будет спрос со стороны рынка», — отметили в пресс-службе.

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В начале февраля министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что доля российских сыров в магазинах в 2016 году достигла 75 процентов, и есть перспективы роста до 90 процентов.

Немецкая компания Hochland специализируется на производстве сыра с 1927 года. Ведет деятельность в шести странах мира, в России работает с 2003 года. Производство компании в России включает два завода — в поселке Раменской агрохимстанции РАОС) Раменского района Московской области и в поселке Прохоровка Белгородской области, которые производят более 100 тысяч упаковок сыра в год.