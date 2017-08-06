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Сырная феерия

Репортаж с подмосковного фермерского фестиваля

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Фестиваль российского сыра, приуроченный к трехлетию введения продовольственного эмбарго, состоялся под Истрой. В нем приняли участие около 70 фермерских хозяйств из разных регионов России, представивших, помимо сыра, другую молочную продукцию, а также мясо, хлеб и сладости. 

Корреспондент «Ленты.ру» посетил сельскохозяйственную выставку-ярмарку, чтобы выяснить — удалось ли отечественным сыроварам решить наболевший вопрос продовольственного импортозамещения.

Чем наполнить прилавки

Открывшаяся на территории истринской сыроварни ярмарка больше всего походила на рынок какого-нибудь крупного итальянского города. Забудьте о безвкусных желтых пластинках в вакуумных упаковках из супермаркета — сыр тут самый настоящий, а от разнообразия сортов голова идет кругом: свежий и выдержанный, твердый, полутвердый и мягкий, голубой и белый, моцарелла, буратта, качотта. Достаточно продегустировать несколько видов, чтобы прийти к выводу — нет никакого смысла тащить из отпуска чемодан, набитый пармезаном, когда его можно купить в Подмосковье.

Глядя на столь богатый ассортимент, даже сложно понять — почему после вступления в силу контрсанкций прилавки магазинов оказались заполнены не сыром, а «сырным продуктом», почему три года назад отрасль находилась на таком низком уровне? «Мы не выдерживали конкуренции с западными производителями, — объяснил основатель «Русского пармезана» Олег Сирота. — Ведь в цене сыра две главные составляющие — стоимость молока и цена кредитов. Поэтому интересных, серьезных проектов не возникало. Не было смысла развиваться, особенно маленьким сыроварням. И когда ввели санкции, конечно, прилавки опустели — просто не было продукции».

Однако свято место пусто не бывает, а уж место, сулящее доход, — тем более. За три года сыроварам удалось не только наладить производство сыропригодного молока (до этого практически отсутствующего в России — прим. «Ленты.ру»), но и спровоцировать настоящий скотоводческий бум. Спрос достиг такого уровня, что на его фоне даже в Европе определенные породы коров подорожали в полтора-два раза.

«Маленькие фермы стали зарабатывать деньги. Раньше все это колыхалось на уровне рентабельности, а сейчас прямо выстрелило, — рассказывает Сирота. — И такая ситуация у всех фермерских хозяйств, которые занимаются качественным молоком». 

Ситуация с доступными кредитами тоже выправляется, хотя и очень постепенно. По мнению основателя «Русского пармезана», на отладку механизма субсидирования государству потребуется еще пара лет.

Результат за три года

Помимо молочного скотоводства, в России возникла отрасль, производящая оборудование для сыроваров.  Еще недавно оно было зарубежным, но теперь десяток стартапов обеспечивают большую часть фермерских нужд. На фестивале им были вручены грамоты Минпромторга, также стало известно, что фермеры будут получать 15-процентную субсидию на приобретение российского сыроваренного оборудования.

«Мы очень гордимся тем, что доля отечественного оборудования на производстве достигает 95 процентов, — отметил Сирота. — Кроме того, мы используем российские автомобили. Например, сейчас взяли молоковозы и рефрижераторы "ГАЗель". Машины каждый день ходят по 500 километров и не ломаются». По словам фермера, важное преимущество автомобилей «Группы ГАЗ» в том, что производитель очень гибко реагирует на пожелания фермеров и изготавливает нужные машины даже в единственном экземпляре. Плюс к этому, коммерческие автомобили проходят строгий инженерный контроль, так что их качество не вызывает нареканий. «У нас прошлая "ГАЗель" прошла миллион километров, — подчеркнул Сирота. — А новая машина уже проехала 100 тысяч буквально за несколько месяцев. Бывает, ночью делаем техобслуживание, а утром она выходит в рейс. Это очень высокий показатель надежности. И зимой не подводит — конструкция трубопровода препятствует замерзанию при отрицательных температурах».

Представленный на ярмарке молоковоз на базе «ГАЗель NEXT» работал в качестве настоящего шоу-стоппера. Сверкающая под солнцем цистерна из нержавеющей стали и стенд для фото привлекали внимание посетителей. Внешне компактный, перевозит такой молоковоз, по словам Сироты, до 1300 литров молока. При этом свежесть молока защищается теплоизоляцией бака и герметичной крышкой.

Помимо отечественных фермеров, освободившуюся рыночную нишу пытаются освоить западные компании, открывающие в России производства. Если три года назад сыроварни выписывали себе мастеров из-за рубежа, то теперь, наоборот, уже иностранцы пытаются переманить подготовленных российских специалистов.

«Есть такое явление. В этом году в Россию зашла самая крупная сыроварня Германии DMK (Deutsches Milchkontor), они купили несколько сырозаводов в Воронеже и сейчас инвестируют в строительство сырных производств. Сейчас началась гонка: они понимают, что здесь есть деньги, и, видя, что санкции продлеваются, начали инвестировать. Когда вот такие крупные компании заходят, они, конечно, все подсчитывают», — отметил Сирота.

Под протекцией

Что будет, если власти примут решение отменить продуктовое эмбарго? По мнению фермера, случится настоящая катастрофа: нарождающееся сельское хозяйство — не только сыроделие, но и производство овощей, мяса птицы — окажется буквально втоптано в землю. Крупные предприятия выстоят, но в целом Россия вновь окажется полностью зависимой от импорта, который в любой момент может пресечься.

«Если нам вдруг введут действительно серьезные санкции, то через год реально же может голод начаться, — предупреждает Олег Сирота. — Вот как Иран был под санкциями, что даже трактор не купишь. Все у них было своего производства. Кончилось даже тем, что у них и свое авиастроение появилось. У нас есть хороший пример: ЮАР, она вышла из-под санкций за апартеид восьмой экономикой мира».

Сельское хозяйство требует серьезных протекционистских мер, причем не только в России, это общемировая практика. Например, Евросоюз борется с чужаками ввозными пошлинами, достигающими 300 процентов, и предельно жесткими санитарными нормами. Кроме того, защита местных производителей осуществляется посредством субсидий.

«Нам, конечно, нужно этому учиться: плохое не перенимать, а вот хорошее — можно и нужно, — убежден основатель «Русского пармезана». — Без протекционизма в ближайшие 10 лет или без санкций на 7-8 лет говорить о том, что мы заместим импорт, — нельзя. Опять все это рухнет, никому это будет не нужно».

Если же санкции сохранятся, а государство продолжит поддерживать фермеров, то сыровары обещают: через год-два даже самый взыскательный сырный сомелье не сможет отличить российский пармезан или эмменталь от итальянского.

Алексей Сивашенков

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