В Подмосковье создадут кластер по производству сыра

Кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции планируется создать на территории Дмитровского района Московской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 24 октября.

«Уже привлечены инвестиции в достаточном объеме, чтобы реализовать проект по созданию сырного кластера в Подмосковье. Уверен, что такая форма организации производства является взаимовыгодной и наиболее оптимальной для всех резидентов кластера», — сказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

По его словам, кластерный подход позволит нивелировать потенциальные риски, связанные с ростом производства сырого молока. «Производители будут уверены, что всегда найдут переработчика, а переработчики будут гарантированно получать сырье», — пояснил он.

Планируется, что в регионе будут созданы дополнительные мощности по переработке молока в объеме более 120 тысяч тонн в год. Этапы реализации проекта обсудят 8 и 9 ноября на площадке IV Международного агропромышленного молочного форума представители государства и бизнеса.

1 июня сообщалось, что на территории агрокомплекса «Яхромский» построят два завода по производству сыров. Соответствующие соглашения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал с торговым домом «Николаев и сыновья», а также итальянской компанией «Сфоджатек» (Sfoggiatech) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Помимо кластерной политики, на молочном форуме обсудят внедрение ЭВС и методы борьбы с фальсификацией молочной продукции.